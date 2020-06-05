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У прокуратурі Києва відреагували на скасування арешту для Богатирьової

П'ятниця, 5 червня 2020, 17:09
уніан

Прокуратура Києва запевняє, без порушень законодавства здійснювала процесуальне керівництво у справі щодо розтрати ексвіцепрем`єр-міністром охорони здоров`я часів Віктора Януковича коштів МОЗ в інтересах фірми її сина, та звертає увагу, що нині цим розслідуванням займається НАБУ.

Джерело: прокуратура Києва у коментарі, наданому "Українській правді"

Деталі: На закиди Вищого антикорупційного суду про "грубі порушення норм КПК України у частині належного вручення повідомлення про підозру" прокуратура Києва звертає увагу на те, що першочергово з червня 2014 і до грудня 2019 справою вказаною справою займалась Генеральна прокуратура, яка у жовтні 2014 року оголосила Богатирьовій підозру.

Саме Генпрокуратура клопотала про арешт Богатирьової, на що й отримала санкцію суду у 2015 році. Слідчі судді першої інстанції та колегії суддів апеляційної інстанції неодноразово підтвердили законність і належність вручення підозри.

Вказано, що впродовж січня – квітня 2018 року цією справою займалась Спеціалізована антикорупційна прокуратура і лише з травня 2018 року розслідування цієї, вже зупиненої у зв’язку із розшуком підозрюваної справи було доручено прокуратурі міста.

Коли ексвіцепрем’єр повернулася в Україну у серпні 2019 року, на виконання ухвали Печерського районного суду Києва (від 2015 року), Богатирьову затримали та доставили в суд.

​При цьому у прокуратурі наголошують, що їх співробітник вручив підозрюваній та її захиснику копію клопотання про арешт і копію повідомлення про підозру від 20.10.2014, раніше складену та вручену співробітниками ГПУ і яка за 5 років ухилення підозрюваної від слідства неодноразово безрезультативно ставилась під сумнів захисниками підозрюваної при розгляді численних клопотань прокуратури в судах.

Зазначається, що столичні прокурори не складали нове повідомлення про підозру Богатирьовій, оскільки для цього не вбачали підстав, а діючими нормами КПК повторне вручення підозри не передбачено.

28 серпня 2019 року Печерський районний суд Києва арештував підозрювану Богатирьову на 60 діб із визначенням застави у розмірі 6 млн. грн., яку було внесено наступного ж дня.​

Прокуратура Києва звертає увагу, що наразі її повноваження у вищевказаній справі вичерпані.

Дослівно: "На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП".

Що передувало: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід колишньому віцепрем`єр міністру - міністру охорони здоров`я часів Віктора Януковича Раїсі Богатирьовій.

Передісторія:

  • З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).
  • Раїсі Богатирьовій повідомила про підозру в жовтні 2014 року Генеральна прокуратура. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.
  • 27 серпня 2019 року Богатирьова повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.
  • 28 серпня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про застосування запобіжного заходу екс-міністру МОЗ у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень.
  • Заставу за Богатирьову вніс народний депутат народний депутат тоді представник партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський. Вона вийшла з СІЗО вже 29 серпня.

Українська правда
Теми: БогатирьовапрокуратураНАБУАнтикорупційна прокуратура


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