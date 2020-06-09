Офіс президента запросив у ТКГ журналістів із Донбасу

Журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський братимуть участь у засіданнях Тристоронньої контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі як представники ОРДЛО.

Джерело: повідомлення Гармаша і Казанського у Facebook

Деталі: Журналістів, як вихідців із Донбасу, запросила українська сторона.

Вже 9 червня Гармаш і Казанський братимуть участь у роботі ТКГ.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 7 травня повідомляв, що влада України надалі планує запрошувати на засідання Тристоронньої контактної групи переселенців із Донбасу, щоб подолати "монополію, яка існувала 6 років, коли там сиділи лише представники "ЛНР" і "ДНР".

Пряма мова Сергія Гармаша: "Мені запропонували увійти до складу української делегації у Мінській ТКГ. Сьогодні вже буду брати участь у роботі політичної підгрупи. Як представник ОРДЛО.

Звучить страшно. Насправді я вже п'ять років говорю на всіх ефірах: якщо вже вам такі дорогі Мінські угоди, а в них записано зобов'язання України "консультуватися" і "узгоджувати" деякі законопроекти з "представниками окремих районів Донецької та Луганської області", то я теж із Донецька, ведіть переговори зі мною!..".

Пряма мова Дениса Казанського: "Відсьогодні я беру участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи по Донбасу... Мова не про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде.

Мова про інше. Річ у тім, що в комплексі заходів по виконанню Мінських угод, який ви самі можете знайти в мережі, є пункти 11 і 12, у яких ідеться про те, що питання, що стосуються місцевих виборів в окремих районах, а також закон про особливий статус цих районів має обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Луганської та Донецької областей.

При цьому, в документі, як ви можете самі переконатися, немає жодної згадки про те, які саме це мають бути представники окремих районів. Такі організації, як ЛНР і ДНР, ніде не згадуються. І відповідно ніде не сказано, що саме з ними Україна повинна щось узгоджувати.

Довгий час від окремих районів виступали чомусь громадяни Росії – Дейнего й Ніконорова, яких ніхто не обирав і які чомусь присвоїли собі право говорити від імені Донбасу. При цьому переселенці - корінні донеччани й луганчани, які народилися і виросли на Донбасі, і яких терором і переслідуваннями змусили виїхати, чомусь були позбавлені можливості вирішувати долю свого рідного регіону.

Тепер же ситуація змінилася, до переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали в 2014 році через переслідування і погрози, в число яких увійшов і я. І у нас точно не менше прав представляти окремі райони (ОРДЛО – ред.).

По-перше, на відміну від бойовиків ЛДНР ми не є злочинцями (не віджимали, не мародерствували, не катували людей на підвалах), по-друге, ми не є громадянами Росії і маємо лише українські паспорти. Громадяни РФ не мають ніякого права вказувати, як нам в Україні жити і які закони приймати".

Довідка: Денис Казанський – блогер, журналіст та політичний оглядач, автор книги "Чорна лихоманка" про нелегальний видобуток вугілля на Донбасі. Він народився 10 лютого 1984 року в окупованому нині Донецьку.

Сергій Гармаш – журналіст, головний редактор видання "ОстроВ", редакція якого до війни була у Донецьку. Він родом із Єнакієвого.