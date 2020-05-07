На наступні засідання ТКГ Україна планує запрошувати переселенців

Влада України на наступні засідання Тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на сході України в Мінську має намір запрошувати переселенців із Донбасу.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі представників ТКГ з журналістами

Пряма мова: "Україна буде ініціатором, Україна буде домінуючою стороною всіх подальших переговорів. Більше ніхто не буде чекати. Війна йде на нашій території, гинуть наші люди – тому ми сьогодні будемо займати домінуючу позицію.

З наступного засідання Україна представить із нашого боку людей, які є представниками (окупованих) територій. Це громадяни України. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей, які проживають на території Л/ДНР, отримали російські паспорти.

Ми будемо залучати осіб, які переміщені, які вимушено сьогодні проживають не на окупованих територіях, але мають там (в ОРДЛО – ред.) прописку і були змушені виїхати – але це громадяни України, жителі Донбасу.

В якості запрошених ми будемо запрошувати цих людей на наступні засідання Тристоронньої контактної групи. Тому що монополія, яка існувала 6 років, коли там сиділи лише представники "ЛНР" і "ДНР"… Сьогодні розганяється "зрада", але при цьому 6 років усі закривали очі і сиділи з ними за одним столом".

Деталі: Єрмак уточнив, що віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков та його відомство складуть список можливих представників- переселенців – і залежно від тематики засідань їх будуть запрошувати у потрібній кількості.

Резніков, який нещодавно став заступником голови української делегації у ТКГ, також сказав, що представники окупаційних режимів на Донеччині й Луганщині "присутні з першого дня у мінських угодах".

Він сказав, що Росія на 62-63% фінансує підконтрольні їй території так званих "ЛНР" і "ДНР" (ОРДЛО).

Цьому передувало: Ще у грудні 2019 року Андрій Єрмак говорив, що команда Володимира Зеленського буде просувати ідею про розширення або заміну представників ОРДЛО у складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

4 травня 2020 року, після несприйняття ідеї "Консультативної ради" з представниками Донбасу, Єрмак заявив, що Київ не вестиме консультації з особами з подвійним громадянством, але готовий погоджувати деякі закони з представниками окупованих територій, які залишилися громадянами України і не брали участь у збройних діях.

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