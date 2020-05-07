На наступні засідання ТКГ Україна планує запрошувати переселенців
Влада України на наступні засідання Тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на сході України в Мінську має намір запрошувати переселенців із Донбасу.
Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі представників ТКГ з журналістами
Пряма мова: "Україна буде ініціатором, Україна буде домінуючою стороною всіх подальших переговорів. Більше ніхто не буде чекати. Війна йде на нашій території, гинуть наші люди – тому ми сьогодні будемо займати домінуючу позицію.
З наступного засідання Україна представить із нашого боку людей, які є представниками (окупованих) територій. Це громадяни України. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей, які проживають на території Л/ДНР, отримали російські паспорти.
Ми будемо залучати осіб, які переміщені, які вимушено сьогодні проживають не на окупованих територіях, але мають там (в ОРДЛО – ред.) прописку і були змушені виїхати – але це громадяни України, жителі Донбасу.
В якості запрошених ми будемо запрошувати цих людей на наступні засідання Тристоронньої контактної групи. Тому що монополія, яка існувала 6 років, коли там сиділи лише представники "ЛНР" і "ДНР"… Сьогодні розганяється "зрада", але при цьому 6 років усі закривали очі і сиділи з ними за одним столом".
Деталі: Єрмак уточнив, що віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков та його відомство складуть список можливих представників- переселенців – і залежно від тематики засідань їх будуть запрошувати у потрібній кількості.
Резніков, який нещодавно став заступником голови української делегації у ТКГ, також сказав, що представники окупаційних режимів на Донеччині й Луганщині "присутні з першого дня у мінських угодах".
Він сказав, що Росія на 62-63% фінансує підконтрольні їй території так званих "ЛНР" і "ДНР" (ОРДЛО).
Цьому передувало: Ще у грудні 2019 року Андрій Єрмак говорив, що команда Володимира Зеленського буде просувати ідею про розширення або заміну представників ОРДЛО у складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
4 травня 2020 року, після несприйняття ідеї "Консультативної ради" з представниками Донбасу, Єрмак заявив, що Київ не вестиме консультації з особами з подвійним громадянством, але готовий погоджувати деякі закони з представниками окупованих територій, які залишилися громадянами України і не брали участь у збройних діях.
Передісторія:
- 25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
- Патріотична громадськість була обурена. П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО суперечить інтересам України.
- Ні 25-го, ні 26-го березня Консультативну раду не свторили. Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради.
- Громадська рада при МЗС запропонувала альтернативний сценарій створення "Консультативної ради" щодо Донбасу: призначити її членів без формального погодження із окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську. На її думку, це дозволило б уникнути прихованого визнання так званих "Л/ДНР".
- 30 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" питання роботи "Консультативної ради" порушував тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.