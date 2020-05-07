Усі розділи
Укр / Рус

На наступні засідання ТКГ Україна планує запрошувати переселенців

Четвер, 7 травня 2020, 13:30

Влада України на наступні засідання Тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на сході України в Мінську має намір запрошувати переселенців із Донбасу.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі представників ТКГ з журналістами

Пряма мова: "Україна буде ініціатором, Україна буде домінуючою стороною всіх подальших переговорів. Більше ніхто не буде чекати. Війна йде на нашій території, гинуть наші люди – тому ми сьогодні будемо займати домінуючу позицію.

З наступного засідання Україна представить із нашого боку людей, які є представниками (окупованих) територій. Це громадяни України. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей, які проживають на території Л/ДНР, отримали російські паспорти.

Ми будемо залучати осіб, які переміщені, які вимушено сьогодні проживають не на окупованих територіях, але мають там (в ОРДЛО – ред.) прописку і були змушені виїхати – але це громадяни України, жителі Донбасу.

В якості запрошених ми будемо запрошувати цих людей на наступні засідання Тристоронньої контактної групи. Тому що монополія, яка існувала 6 років, коли там сиділи лише представники "ЛНР" і "ДНР"… Сьогодні розганяється "зрада", але при цьому 6 років усі закривали очі і сиділи з ними за одним столом".

Деталі: Єрмак уточнив, що віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков та його відомство складуть список можливих представників- переселенців – і залежно від тематики засідань їх будуть запрошувати у потрібній кількості.

Резніков, який нещодавно став заступником голови української делегації у ТКГ, також сказав, що представники окупаційних режимів на Донеччині й Луганщині "присутні з першого дня у мінських угодах".

Він сказав, що Росія на 62-63% фінансує підконтрольні їй території так званих "ЛНР" і "ДНР" (ОРДЛО).

Українська правда
Теми: Мінські угодиДонбасАндрій ЄрмакОфіс президента


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Метро до 22 травня не відкриють – Офіс президента

На наступні засідання ТКГ Україна планує запрошувати переселенців

перелікУ Києві запрацювали 10 продуктових ринків

Кличко вимагає від силовиків доказів вини свого заступника або вибачень

У колишнього голови Податкової провели обшук

фотоУ Карпатах випало 15 сантиметрів снігу

Усі головні новини...
Мінські угоди
Зеленський оновив склад української делегації в ТКГ: головний – знову Кучма
Україна в ТКГ просить створити групу з відновлення контролю над кордоном
ДБР і СБУ відмовились розслідувати раду з ОРДЛО Єрмака, В’ятрович подав до суду
Останні новини
14:33
Через коронавірус IKEA переносить відкриття магазину в Києві
14:26
Стало відомо, коли нардепи візьмуться за "антиколомойський закон"
14:17
Європарламент голосуватиме щодо 1,2 млрд євро "коронапозики" для України 13 травня
14:12
У Дніпрі від однієї жінки заразилося 35 людей
13:54
ЄС передав партію засобів індивідуального захисту українським правоохоронцям
13:52
Сейм Польщі схвалив голосування поштою на виборах президента
13:50
Українські домогосподарства встановили сонячних панелей на 500 мільйонів євро
13:35
Метро до 22 травня не відкриють – Офіс президента
13:30
На наступні засідання ТКГ Україна планує запрошувати переселенців
13:22
Окупанти Донбасу відкрили вогонь із гранатомета: осколком поранило воїна
Усі новини...