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Перестрілка в Броварах: поліція знайшла одного з організаторів

Вівторок, 9 червня 2020, 17:11

Поліцейські заочно повідомили про підозру одному з організаторів перестрілки нелегальних і легальних перевізників у Броварах.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "В організаторів угруповання, члени якого забезпечували так званий "дах" нелегальним перевізникам, поліцейські повели санкціоновані обшуки та вилучили різну зброю.

За результатами слідчих дій, правоохоронці вилучили різну зброю, набої різного калібру, ножі, "чорнові" записи.

Наразі одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст.27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ".

 

Деталі: Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

 
 

Обшуки проводилися 9 червня за місцями можливого проживання організаторів та учасників перестрілки у Броварах, а також в офісних приміщеннях.

Передісторія:

  • 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Повідомляли про 20 затриманих. За даними УП, частина учасників перестрілки місцеві, частина – з Вінницької області. 
  • Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною стрілянини став розподіл міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.   
  • Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини: за статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.
  • 30 травня поліція заявила, що визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. 
  • 1 червня 20 учасників стрілянини за участю перевізників у Броварах суд ухвалив узяти під варту на два місяці без права внесення застави.

Українська правда
Теми: БровариполіціяМВС


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