Перестрілка в Броварах: поліція знайшла одного з організаторів

Поліцейські заочно повідомили про підозру одному з організаторів перестрілки нелегальних і легальних перевізників у Броварах.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "В організаторів угруповання, члени якого забезпечували так званий "дах" нелегальним перевізникам, поліцейські повели санкціоновані обшуки та вилучили різну зброю.

За результатами слідчих дій, правоохоронці вилучили різну зброю, набої різного калібру, ножі, "чорнові" записи.

Наразі одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст.27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ".

Деталі: Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

Обшуки проводилися 9 червня за місцями можливого проживання організаторів та учасників перестрілки у Броварах, а також в офісних приміщеннях.

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