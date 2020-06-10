Стала відома суть підозри Порошенку: "підбурювач" і вже не "захоплював владу"

Державне бюро розслідувань вважає, що Петро Порошенко схилив до незаконного указу голову Служби зовнішньої розвідки, хоча раніше слідство в цій справі хотіло оголосити п’ятому президенту підозру у захопленні влади.

Джерело: пресреліз ДБР, коментар пресслужби бюро "Українській правді"

Дослівно: "Народний депутат, який перебував у статусі п'ятого президента України, схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень… шляхом видання явно злочинного наказу".

Деталі: У липні 2018 року Порошенко своїм указом призначив першим заступником голови СЗР скандального Сергія Семочка.

Як наслідок – тодішній голова розвідки Єгор Божок видав наказ, за яким рішення президента оголосили особовому складу служби, а Семочко приступив до виконання своїх обов’язків.

У пресслужбі ДБР "Українській правді" підтвердили, що саме цей указ Божка вважають незаконним. Крім того, він був виданий "в умовах особливого періоду", що робить кваліфікацію більш тяжкою.

При цьому самому Порошенку інкримінують те, що він схилив голову СЗР до цього указу. Тобто колишній президент має у справі статус співучасника – підбурювача.

Водночас, як писала УП, раніше слідство у справі призначення Семочка готувало Порошенку іншу підозру. Там відрізнялась суть ймовірного злочину та його кваліфікація.

Порошенку хотіли інкримінувати безпосередньо призначення Семочка на посаду, вчинене нібито з метою захоплення влади.

Також у попередній підозрі йшлось про зловживання владою, яка полягало у нібито незаконній зарплаті Семочка.

Наразі, згідно з офіційним повідомленням ДБР, п’ятому президенту інкримінують лише схиляння Божка до незаконного указу.

Чи буде оголошена підозра самому ексголові СЗР – правоохоронці не повідомили. У пресслужбі ДБР на це питання не відповіли.

Стаття, за якою підозрюють Порошенка, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7-10 років.

Що було раніше: На початку березня УП писала, що Держбюро розслідувань підготувало підозру Порошенку за нібито захоплення влади та зловживання нею. В Офісі генпрокурора підозру тоді не підписали.

Водночас, документ викликав сумніви в обґрунтованості та неупередженості.

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