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Порошенко на допиті влаштував демарш – ДБР

Середа, 1 липня 2020, 14:17

У Державному бюро розслідувань повідомили, що п’ятий президент Петро Порошенко, який прийшов на допит 1 липня, відмовився давати показання в бюро. 

Джерело: начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Порошенко прийшов до слідчого ДБР для проведення допиту в якості підозрюваного. Він відмовився від дачі показань по суті пред'явленої підозри, також йому вручалися повістки на допит на інші дати, але він в присутності понятих відмовився отримувати вказані повістки".

Деталі: Приймачок додав, що захиснику Порошенка вручили копію клопотання про продовження терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього президента і ексзаступника голови СЗР Сергія Семочка

Після виходу з ДБР Порошенко разом із колоною своїх прихильників рушив до будівлі Печерського суду Києва, де о 14.00 продовжилося засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Прокуратура клопотала про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
  • Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

Теми: ПорошенкоДБР


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