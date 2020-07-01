Порошенко на допиті влаштував демарш – ДБР
У Державному бюро розслідувань повідомили, що п’ятий президент Петро Порошенко, який прийшов на допит 1 липня, відмовився давати показання в бюро.
Джерело: начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Порошенко прийшов до слідчого ДБР для проведення допиту в якості підозрюваного. Він відмовився від дачі показань по суті пред'явленої підозри, також йому вручалися повістки на допит на інші дати, але він в присутності понятих відмовився отримувати вказані повістки".
Деталі: Приймачок додав, що захиснику Порошенка вручили копію клопотання про продовження терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього президента і ексзаступника голови СЗР Сергія Семочка.
Після виходу з ДБР Порошенко разом із колоною своїх прихильників рушив до будівлі Печерського суду Києва, де о 14.00 продовжилося засідання з обрання йому запобіжного заходу.
Прокуратура клопотала про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.
Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР
Передісторія:
- 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
- Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.
- 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
- Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.