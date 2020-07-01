Порошенко на допиті влаштував демарш – ДБР

У Державному бюро розслідувань повідомили, що п’ятий президент Петро Порошенко, який прийшов на допит 1 липня, відмовився давати показання в бюро.

Джерело: начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Порошенко прийшов до слідчого ДБР для проведення допиту в якості підозрюваного. Він відмовився від дачі показань по суті пред'явленої підозри, також йому вручалися повістки на допит на інші дати, але він в присутності понятих відмовився отримувати вказані повістки".

Деталі: Приймачок додав, що захиснику Порошенка вручили копію клопотання про продовження терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього президента і ексзаступника голови СЗР Сергія Семочка.

Після виходу з ДБР Порошенко разом із колоною своїх прихильників рушив до будівлі Печерського суду Києва, де о 14.00 продовжилося засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Прокуратура клопотала про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

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