Бойовики на Донбасі стріляли з мінометів: поранені двоє захисників
Двоє захисників отримали осколкові поранення у результаті ворожого обстрілу неподалік селища Опитне у Донецькій області.
Джерело: штаб Операції об’єднаних сил
Дослівно: "12 липня вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил неподалік Опитного на Донеччині.
Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкове поранення".
Деталі: Повідомляється, що військовим надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.
Українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Втрати окупантів уточнюються.
Що було раніше: 11 липня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню та поранили трьох українських військових.