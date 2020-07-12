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Бойовики на Донбасі стріляли з мінометів: поранені двоє захисників

Неділя, 12 липня 2020, 10:23
Фото Міноборони

Двоє захисників отримали осколкові поранення у результаті ворожого обстрілу неподалік селища Опитне у Донецькій області.

Джерело: штаб Операції об’єднаних сил

Дослівно: "12 липня вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил неподалік Опитного на Донеччині.

Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкове поранення".

Деталі: Повідомляється, що військовим надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Втрати окупантів уточнюються.

Що було раніше: 11 липня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню та поранили трьох українських військових. 

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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