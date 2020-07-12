Боевики на Донбассе стреляли из минометов: ранены двое защитников

Двое защитников получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела близ поселка Опытное в Донецкой области.

Источник: штаб Операции объединённых сил

Дословно: "12 июля в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного в Донецкой области.

В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения".

Детали: Сообщается, что военным оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

Украинские защитники открыли ответный огонь. Потери оккупантов уточняются.

Что было раньше: 11 июля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня и ранили трех украинских военных.