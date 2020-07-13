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Зеленский прокомментировал смертельное ДТП и хочет жестое наказание для пьяных водителей

Понедельник, 13 июля 2020, 14:07

Власти подчеркивают неотложность принятия законопроектуа об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Источник: Офис президента

Детали: На традиционном селекторном совещании у Зеленского министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, по словам Авакова, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, вводит штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП, считают в МВД.

Срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежания ими ответственности.

Прямая речь Зеленского: "ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, вызванная этим водителем.

Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца".

Украинская правда
Темы: ДТПавтозаконодательствоЗеленский


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