Разумков распорядился провести еще одно заседание Рады 13 июля
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве второго внеочередного пленарного заседания парламента 13 июля.
Источник: сайт ВР
Дословно: "В связи с требованием президента... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады… 13 июля сразу после завершения внеочередного пленарного заседания".
Детали: На втором внеочередном заседании 13 июля планируют рассмотреть проект закона № 2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Что было раньше: 13 июля президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП на Столичном шоссе под Киевом, где нетрезвый водитель вылетел на встречную полосу, в результате чего погибли двое взрослых и двое детей, и призвал ужесточить наказание для пьяных водителей.
Предыстория:
- Сейчас в Раде проходит внеочередное пленарное заседание, которое началось в 14:00.
- Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что парламент пока не планирует идти на каникулы – нардепы хотят провести несколько внеочередных заседаний для принятия ряда неотложных законопроектов.