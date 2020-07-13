Разумков распорядился провести еще одно заседание Рады 13 июля

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве второго внеочередного пленарного заседания парламента 13 июля.

Источник: сайт ВР

Дословно: "В связи с требованием президента... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады… 13 июля сразу после завершения внеочередного пленарного заседания".

Детали: На втором внеочередном заседании 13 июля планируют рассмотреть проект закона № 2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Что было раньше: 13 июля президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП на Столичном шоссе под Киевом, где нетрезвый водитель вылетел на встречную полосу, в результате чего погибли двое взрослых и двое детей, и призвал ужесточить наказание для пьяных водителей.

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