Маас: для відновлення стратегічних відносин з РФ потрібне рішення в Україні

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що рішення щодо конфлікту на Сході України є передумовою для відновлення стратегічних відносин Євросоюзу з Росією.

Про це він заявив у понеділок, представляючи на засіданні комітету із закордонних справ Європарламенту пріоритети Берліна під час головування в Раді ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на українську службу Deutsche Welle.

Маас сказав, що всередині Євросоюзу зберігається "мінімальний консенсус" у політиці щодо Росії, він полягає у регулярному подовженні санкцій.

"Я вважаю, що ми потребуємо більшого. Тому ми хочемо підготуватися до часу, коли з Росією можна буде знову інтенсивніше говорити про стратегічні відносини. Я вважаю, це треба підготувати. Тому це тема, якою ми займатимемося в рамках нашого головування в Раді ЄС", - зазначив Маас, додавши, що для зміни або відновлення стратегічних відносин ЄС з Росією "потрібне рішення в Україні".

Глава німецького МЗС розповів, що переговори у "нормандському форматі" щодо реалізації мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просуваються повільно.

"Переговори є нелегкими, прогрес є обмеженим, але рішення на Сході України буде передумовою для того, щоб всередині ЄС взагалі можна було говорити про тему Росії", - наголосив Гайко Маас.

Він нагадав, що повного припинення вогню так і не досягнуто, а домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі щодо розведення сил не виконані.

Прокоментував Маас і питання газопроводу "Північний потік-2", який "Газпром" хоче прокласти дном Балтійського моря до Німеччини. "Для нас це передусім питання економічної політики. Щодо цього проєкту ми зараз не змінюватимемо нашого рішення. Ми вважаємо, що це питання диверсифікації наших джерел постачання енергоносіїв", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 3 липня в Берліні відбулися переговори політичних радників лідерів держав-учасниць нормандського формату. В ОП заявили, що Україна, Франція та Німеччина на зустрічі продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі, а Росія взяла паузу.

Під час візиту до Берліна на початку червня Кулеба повідомив про домовленість провести "нормандські" переговори на рівні міністрів, але не назвав конкретних дат.