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Маас: для восстановления стратегических отношений с РФ необходимо решение в Украине

Вторник, 14 июля 2020, 08:34

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что решение по конфликту на Востоке Украины является предпосылкой для восстановления стратегических отношений Евросоюза с Россией.

Об этом он заявил в понедельник, представляя на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на украинскую службу Deutsche Welle.

Маас сказал, что внутри Евросоюза сохраняется "минимальный консенсус" в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций.

"Я считаю, что мы нуждаемся в большем. Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС" , - отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией "необходимо решение в Украине".

Глава немецкого МИД рассказал, что переговоры в "нормандском формате" по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно. 

"Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", - подчеркнул Хайко Маас.

Он напомнил, что полного прекращения огня так и не достигнуто, а договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже по разведению сил не выполнены.

Прокомментировал Маас и вопрос газопровода "Северный поток-2", который "Газпром" хочет проложить по дну Балтийского моря в Германию. "Для нас это прежде всего вопрос экономической политики. В этом проекте мы сейчас не будем изменять наше решение. Мы считаем, что этот вопрос диверсификации наших источников энергоносителей", - отметил министр.

Напомним, 3 июля в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров государств-участников нормандского формата. В ОП заявили, что Украина, Франция и Германия на встрече продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых в Париже, а Россия взяла паузу.

Во время визита в Берлин в начале июня Кулеба сообщил о договоренности провести "нормандские" переговоры на уровне министров, но не назвал конкретных дат.

Темы: ГерманияДонбасснормандский формат


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