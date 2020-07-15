Рада передумала розглядати законопроєкт Бужанського про мову 16 липня
Верховна Рада опублікувала прядок денний на 16 липня, в якому відсутній скандальний законопроєкт "Слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти".
Джерело: порядок денний Ради
Деталі: Нардепи планують розглянути 40 питань, проте немає серед них законопроєкту, який усі обговорювали останніми днями.
Законопроєкт планували розглядати 16 липня, а під стінами парламенту в цей день хотіли зібратися люди, аби не допустити його ухвалення.
Довідково: Законопроєкт Максима Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.
Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.
Передісторія:
- 13 липня заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту цей законопроєкт.
- Нардепи "Євросолідарності" закликали українців мобілізуватися біля стін парламенту 16 липня, щоб не допустити прийняття законопроєкту.
- Частина депутатів "Слуги народу" заявили, що стурбовані суспільною реакцією на законопроєкт Бужанського, тому не підтримуватимуть його під час винесення до зали.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти законопроєкту.