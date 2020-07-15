Рада передумала розглядати законопроєкт Бужанського про мову 16 липня

Верховна Рада опублікувала прядок денний на 16 липня, в якому відсутній скандальний законопроєкт "Слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти".

Джерело: порядок денний Ради

Деталі: Нардепи планують розглянути 40 питань, проте немає серед них законопроєкту, який усі обговорювали останніми днями.

Законопроєкт планували розглядати 16 липня, а під стінами парламенту в цей день хотіли зібратися люди, аби не допустити його ухвалення.

Довідково: Законопроєкт Максима Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.

Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.

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