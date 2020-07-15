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Рада передумала розглядати законопроєкт Бужанського про мову 16 липня

Середа, 15 липня 2020, 18:42

Верховна Рада опублікувала прядок денний на 16 липня, в якому відсутній скандальний законопроєкт "Слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти".

Джерело: порядок денний Ради

Деталі: Нардепи планують розглянути 40 питань, проте немає серед них законопроєкту, який усі обговорювали останніми днями.

Законопроєкт планували розглядати 16 липня, а під стінами парламенту в цей день хотіли зібратися люди, аби не допустити його ухвалення.

Довідково: Законопроєкт Максима Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.

Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.

Передісторія:

  • 13 липня заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту цей законопроєкт.
  • Нардепи "Євросолідарності" закликали українців мобілізуватися біля стін парламенту 16 липня, щоб не допустити прийняття законопроєкту. 
  • Частина депутатів "Слуги народу" заявили, що стурбовані суспільною реакцією на законопроєкт Бужанського, тому не підтримуватимуть його під час винесення до зали.
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти законопроєкту.

Українська правда
Теми: Верховна Радазаконодавство


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