Верховная Рада опубликовала прядок дня на 16 июля, в котором отсутствует скандальный законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Источник: повестка дня Рады

Детали: Нардепы планируют рассмотреть 40 вопросов, однако среди них законопроекта, который все обсуждали последние дни.

Законопроект планировали рассматривать 16 июля, а под стенами парламента в этот день хотели собраться люди, чтобы не допустить его принятия.

Справка: Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

Предыстория: