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Рада передумала вносить в зал законопроект Бужанского о языке

Среда, 15 июля 2020, 18:42

Верховная Рада опубликовала прядок дня на 16 июля, в котором отсутствует скандальный законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Источник: повестка дня Рады

Детали: Нардепы планируют рассмотреть 40 вопросов, однако среди них законопроекта, который все обсуждали последние дни.

Законопроект планировали рассматривать 16 июля, а под стенами парламента в этот день хотели собраться люди, чтобы не допустить его принятия.

Справка: Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

Предыстория:

  • 13 июля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента этот законопроект.
  • Нардепы "Евросолидарности" призвали украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля, чтобы не допустить принятия законопроекта.
  • Часть депутатов "Слуги народа" заявили, что обеспокоены общественной реакцией на законопроект Бужанского, поэтому не будут поддерживать его при вынесении в зал.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против законопроекта.

Украинская правда
Темы: Верховная Радазаконодательство


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