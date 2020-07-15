Рада передумала рассматривать законопроект Бужанского о языке 16 июля
Верховная Рада опубликовала прядок дня на 16 июля, в котором отсутствует скандальный законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".
Источник: повестка дня Рады
Детали: Нардепы планируют рассмотреть 40 вопросов, однако среди них законопроекта, который все обсуждали последние дни.
Законопроект планировали рассматривать 16 июля, а под стенами парламента в этот день хотели собраться люди, чтобы не допустить его принятия.
Справка: Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.
Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.
Предыстория:
- 13 июля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента этот законопроект.
- Нардепы "Евросолидарности" призвали украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля, чтобы не допустить принятия законопроекта.
- Часть депутатов "Слуги народа" заявили, что обеспокоены общественной реакцией на законопроект Бужанского, поэтому не будут поддерживать его при вынесении в зал.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против законопроекта.