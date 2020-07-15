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В Раду внесли кандидата на посаду глави НБУ

Середа, 15 липня 2020, 22:14
В Раду внесли кандидата на посаду глави НБУ

Кандитатом на посаду глави НБУ став голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Джерело: співрозмовник УП, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Facebook, проєкт постанови на сайті Ради

Пряма мова співрозмовника: "В Раду внесли Кирила Шевченка на голову НБУ".

Деталі: Железняк розповів, що 16 липня в 9:00 відбудеться засідання Комітету, на якому розглянуть питання голови НБУ.

У Раді зареєстрували постанову №3857, яка направлена на розгляд комітету.

Нагадаємо: 14 липня президент Володимир Зеленський в телефонній розмові обіцяв директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропонує Раді кандидатуру "незалежного технократа" на посаду глави Нацбанку.

Довідково: Шевченко працює головою правління "Укргазбанку" з 2015 року.

З жовтня 1995 року по грудень 2006 року у банку "Фінанси і Кредит" пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку.

З грудня 2006 по травень 2009 року очолював Державну іпотечну установу, а з травня 2009 року по вересень 2009 року - радник прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

З 2009-го по квітень 2010 року - перший заступник голови правління "Укргазбанку".

У 2012-2014 роках працював радник голови правління Ощадбанку.

З жовтня 2014 - по травень 2015-го - в.о. голови правління "Укргазбанку".

Передісторія: 1 липня Яків Смолій подав у відставку з посади голови Національного банку України, мотивуваши цей крок політичним тиском. Верховна Рада звільнила його з посади.

7 липня команда Нацбанку заявила про цькування та шантаж.

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Українська правда

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Теми: НБУ
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