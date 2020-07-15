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В Раду внесли кандидата на пост главы НБУ

Среда, 15 июля 2020, 22:14

Кандитатом на должность главы НБУ стал председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Источник: собеседник УП, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в Facebook, проект постановления

Прямая речь собеседника: "В Раду внесли Кирилла Шевченко на главу НБУ".

Детали: Железняк рассказал, что 16 июля в 9:00 состоится заседание Комитета, на котором рассмотрят вопрос главы НБУ.

В Раде зарегистрировали постановление №3857, которое направлено на рассмотрение комитета.

Напомним: 14 июля президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре обещал директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, что до конца недели предложит Раде кандидатуру "независимого технократа" на должность главы Нацбанка.

Справка: Шевченко работает председателем правления "Укргазбанка" с 2015 года.

С октября 1995 года по декабрь 2006 года в банке "Финансы и Кредит" прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.

С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года - работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С 2009-го по апрель 2010 года - первый заместитель председателя правления "Укргазбанка".

В 2012-2014 годах работал советник председателя правления Ощадбанка.

С октября 2014 - по май 2015 года - и.о. председателя правления "Укргазбанка".

Предыстория: 1 июля Яков Смолий подал в отставку с должности главы Национального банка Украины, мотивировав этот шаг политическим давлением. Верховная Рада уволила его с должности.

7 июля команда Нацбанка заявила о травле и шантаже.

Читайте также: Национальный банк теряет голову: почему Смолий подает в отставку и кто его заменит

украинская правда
Темы: НБУ


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