Путін раптово наказав перевірити стан армії РФ на кордоні з Україною
За наказом президента РФ Володимира Путіна Росія проводить раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів на кордоні з Україною.
Джерело: російське видання ТАСС
Пряма мова міністра оборони Росії Сергія Шойгу: "Відповідно до рішення Верховного головнокомандуючого Збройними силами Російської Федерації проводиться раптова перевірка військ Південного і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів".
Деталі: За словами Шойгу, перевірка потрібна для "оцінки здатності ЗС забезпечити військову безпеку на південному заході Росії, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру, і підготовки до стратегічних командно-штабних навчань "Кавказ-2020".
Російський міністр додав, що в ході раптової перевірки передбачено проведення 56 тактичних навчань.
Нагадаємо:
- Окупанти готуються до наймасштабніших військових навчань "Кавказ 2020". До Криму з’їдуться тисячі військових РФ.
- На думку колишнього командувача силами США в Європі генерала Бена Ходжеса, окупанти можуть спробувати захопити греблю в Херсонській області, яка не пропускає воду у Крим.
- Командувач об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв повідомив, що збройні сили працюють над підвищенням бойових можливостей на кримському напрямку.
- Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що українська сторона не зафіксувала підготовки окупантів до активних бойових дій поблизу адмінмежі Херсонщини та анексованого Криму, водночас під час навчань "Кавказ-2020" в окупованому Криму, Україна проведе дзеркальні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля-2020" за участю НАТО.