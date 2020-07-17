Путін раптово наказав перевірити стан армії РФ на кордоні з Україною

За наказом президента РФ Володимира Путіна Росія проводить раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів на кордоні з Україною.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова міністра оборони Росії Сергія Шойгу: "Відповідно до рішення Верховного головнокомандуючого Збройними силами Російської Федерації проводиться раптова перевірка військ Південного і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів".

Деталі: За словами Шойгу, перевірка потрібна для "оцінки здатності ЗС забезпечити військову безпеку на південному заході Росії, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру, і підготовки до стратегічних командно-штабних навчань "Кавказ-2020".

Російський міністр додав, що в ході раптової перевірки передбачено проведення 56 тактичних навчань.

Нагадаємо: