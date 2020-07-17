Путин внезапно приказал проверить состояние армии РФ на границе с Украиной

По приказу президента РФ Владимира Путина Россия проводит внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь министра обороны России Сергея Шойгу: "В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов".

Детали: По словам Шойгу, проверка нужна для "оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020".

Российский министр добавил, что в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений.

Напомним: