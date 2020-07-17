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Путин внезапно приказал проверить состояние армии РФ на границе с Украиной

Пятница, 17 июля 2020, 11:29

По приказу президента РФ Владимира Путина Россия проводит внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь министра обороны России Сергея Шойгу: "В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов".

Детали: По словам Шойгу, проверка нужна для "оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020".

Российский министр добавил, что в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений.

Напомним:

  • Оккупанты готовятся к самым масштабным военным учениям "Кавказ 2020". В Крым съедутся тысячи военных РФ.
  • По мнению бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, оккупанты могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым.
  • Командующий объединенных сил на Донбассе Сергей Наев сообщил, что вооруженные силы работают над повышением боевых возможностей на крымском направлении.
  • Министр обороны Андрей Таран сообщил, что украинская сторона не зафиксировала подготовки оккупантов к активным боевым действиям вблизи админграницы Херсонщины и аннексированного Крыма, однако во время учений "Кавказ-2020" в оккупированном Крыму, в Украине пройдут зеркальные командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020" с участием НАТО.

Темы: РосcияУкраинаармияВооруженные силыПутин


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