НАБУ проводить обшуки в Окружному адмінсуді Києва

В Окружному адмінсуді міста Києва кажуть, що в них проводять обшуки.

Джерело: ОАСК, НАБУ

Дослівно: "17 липня 2020 року, в Окружному адміністративному суді міста Києва проводяться слідчо-оперативні заходи. Серед озвучених підстав – розслідування "справ Майдану".

Деталі: В суді заявляють, що слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи - на підставі ухвали суду (цього разу – Ленінського районного суду м. Кіровограда).

Водночас увагу відвідувачів звертають на те, що Окружний адміністративний суд міста Києва продовжує роботу у звичайному режимі.

У преслужбі суду зазначили, що їхній голова Павло Вовк у відпустці.

UPD: У НАБУ підтвердили "Українській правді, що обшуки проводять вони. Йдеться про справу щодо втручання суду в роботу інших органів влади. Подробиці обіцяють пізніше.

Позиція НАБУ: У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва та Державної судової адміністрації для вилучення предметів, речей та документів, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Нагадаємо: Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

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