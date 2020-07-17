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НАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева

Пятница, 17 июля 2020, 16:25

В Окружном административном суде города Киева говорят, что у них проводят обыски.

Источник: ОАСКНАБУ

Дословно: "17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований - расследование "дел Майдана"".

Детали: В суде заявляют, что следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления суда (на этот раз - Ленинского районного суда г. Кировограда).

В то же время внимание посетителей обращают на то, что Окружной административный суд города Киева продолжает работу в обычном режиме.

В пресс-службе суда отметили, что их глава Павел Вовк в отпуске.

UPD: В НАБУ подтвердили "Украинской правде, что обыски проводят они. Речь идет о деле относительно вмешательства суда в работу других органов власти. Подробности обещают позже.

Позиция НАБУ: В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы  НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Государственной судебной администрации для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства.

Напомним: Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".

Правоохранители также расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

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Украинская правда
Темы: Евромайдансуд


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