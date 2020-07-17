НАБУ объявило подозрения руководству скандального суда Киева

НАБУ сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Источник: Центр противодействия коррупции в Facebook, Национальное антикоррупционное бюро в Твитере

Детали: По данным ЦПК, судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

В НАБУ подтвердили информацию о подозрениях, однако о том, в чем подозреваются должностные лица, бюро не уточнило.

Дословно: "17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк

Что было раньше: Ранее в пятницу в Окружном админсуде Киева сообщили, что у них проводят обыски. Среди озвученных оснований – якобы расследование "дел Майдана".

В пресс-службе суда отметили, что их глава Павел Вовк в отпуске.

Вместе с тем в НАБУ сообщили, что действительно проводят санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда Киева, а также в Государственной судебной администрации "для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства".

Напомним: Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".

Правоохранители также расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

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