НАБУ объявило подозрения руководству скандального суда Киева

Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НАБУ и САП объявили подозрения руководству скандального суда Киева – ЦПК

Пятница, 17 июля 2020, 17:39

НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда.

Источник: Центр противодействия коррупции в Facebook

Детали: По данным антикоррупционной организации, судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Что было раньше: Ранее в пятницу в Окружном админсуде Киева сообщили, что у них проводят обыски. Среди озвученных оснований – якобы расследование "дел Майдана".

В пресс-службе суда отметили, что их глава Павел Вовк в отпуске.

Вместе с тем в НАБУ сообщили, что действительно проводят санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда Киева, а также в Государственной судебной администрации "для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства".

Напомним: Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".

Правоохранители также расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Читайте также: "Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Темы: НАБУсудКиевкриминал


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоНАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева

карта Местные выборы: чтобы идти в мэры больших городов, нужно от 19 до 445 тысяч гривен

"Манал я развивать город во время выборов": Бахматов решил уйти от Кличко

обновлено от 13:26Рада закрыла сессию, закон о языке не рассматривали

уточненоРада уменьшила количество районов в Украине: 136 вместо 490

Боевики третий день не дают Украине искать раненого бойца на Донбассе

Все новости...
НАБУ
Взятка в $6 миллионов: экс-министра зовут сразу на три допроса
ЦПК: Зеленский вопреки программе с МВФ атакует независимость НАБУ
Дело VAB сфальсифицировали. Сытник это знает и потому боится прямой дискуссии со мной
Последние новости
17:45
Стало известно, когда планируют начать строительство грузового терминала "Борисполя"
17:39
НАБУ и САП объявили подозрения руководству скандального суда Киева – ЦПК
17:25
Боевики трижды обстреляли украинских воинов
17:06
Рада приняла закон об оборонных закупках: что он предусматривает
16:51
Нацсовет фиксирует, что телеканалы языковые квоты даже перевыполняют
16:50
УЗ возобновляет железнодорожное сообщение с Черновцами
16:47
Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождение
16:25
обновленоНАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева
16:10
Украинские евробонды дорожают на фоне назначения нового главы НБУ – СМИ
16:03
карта Местные выборы: чтобы идти в мэры больших городов, нужно от 19 до 445 тысяч гривен
Все новости...