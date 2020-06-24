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У РФ придумали, як контролювати явку бюджетників на голосуванні за поправки до конституції

Середа, 24 червня 2020, 11:00
У РФ придумали, як контролювати явку бюджетників на голосуванні за поправки до конституції
Фото ТАСС

У Росії розробили спеціальну електронну систему для контролю явки бюджетників з великих підприємств на голосуванні за поправки до конституції, яке має відбутися 1 липня.

Джерело: розслідування "Медузи"

Дослівно: "На сайті votely.ru керівники організацій можуть заздалегідь завантажити списки працівників і привласнити кожному індивідуальний QR-код. У дні "всенародного голосування" ці QR-коди будуть сканувати волонтери на виборчих дільницях – під приводом проведення вікторин або конкурсів серед учасників голосування, так вони будуть збирати дані про явку".

Деталі: За даними джерел видання, користуватися цією системою планують в Ярославській області, де її і розробили, і ще в декількох регіонах.

Серед підприємств, які вже отримали інструкції щодо роботи з сайтом votely.ru, є "Пошта Росії". Також в демоверсію системи внесені назви кількох десятків найбільших російських компаній: "Ростех", "Сибур", "Ростелеком", "Северсталь", "Лукойл" і інші.

Принцип роботи системи такий: кожному підприємству, на якому планується контролювати явку співробітників на голосування, виділяється діапазон штрихкодів або QR-кодів; потім "відповідальні за мобілізацію на підприємстві" завантажують в систему votely.ru таблицю з переліком всіх співробітників підприємства, їх телефонними номерами і присвоєними кожному з них унікальними кодами.

Скануванням QR- або штрихкодів займуться волонтери під виглядом проведення вікторин, голосування за привласнення містам звання "Місто трудової звитяги", проекти формування комфортного міського середовища і т.п.

У день голосування "відповідальні за мобілізацію" керівники підприємств, галузеві міністри та ін. зможуть в режимі реального часу отримувати інформацію про явку людей у розрізі за різними підприємствам, галузями або регіонами.

Крім цього, в базі є можливість "отримання номерів телефонів співробітників, які не проголосували" і "отримання списку тих, хто проголосував".

У кількох регіонах Росії вже оголосили про проведення різних вікторин, конкурсів і лотерей для тих, хто прийшов проголосувати з приводу поправок до конституції.

ЦВК Росії заявила, що не має претензій до проведення таких конкурсів і вікторин на виборчих дільницях під час всенародного голосування за поправки, якщо вони не заважають процесу голосування.

За даними "Медузи", творець сайту votely.ru і мобільних додатків для сканування QR-кодів і обліку явки – уродженець міста Рибінська Ярославської області Іван Валентинович Петров. Коментувати подробиці створення системи Votely він відмовився.

Через кілька хвилин після дзвінка Петрову у журналіста перестав працювати демонстраційний доступ до сайту votely.ru, який до цього безперебійно функціонував протягом декількох діб, а потім і доступ до інструкцій.

У пресслужбах адміністрацій Ярославської та Липецької області, а також Алтайського краю і в "Пошті Росії" на питання видання про використання системи обліку явки виборців не відповіли. 

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Передісторія:

  • 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
  • 10 березня Державна Дума Російської Федерації підтримала поправку до конституції РФ про обнулення президентських термінів.
  • 11 березня документ схвалила Рада Федерації. 
  • 14 березня закон РФ про поправки до конституції підписав президент Росії Володимир Путін. 
  • Він також призначив на 1 липня голосування щодо змін до конституції РФ, які дозволять йому залишитися при владі до 2036 року. 
  • Згодом ЗМІ повідомляли, що у Москві скуповують голоси на підтримку поправок до кнституції.

Теми: РосіяПутінКонституція
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