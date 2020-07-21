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У Луцьку терорист захопив автобус із 20 заручниками, лунали постріли - поліція

Вівторок, 21 липня 2020, 10:41
У Луцьку терорист захопив автобус із 20 заручниками, лунали постріли - поліція
Суспільне

У центрі Луцька вранці 21 липня чоловік забарикадувався в автобусі Берестечко-Краснилівка із заручниками.

Джерело: Суспільне, поліція Волині, Волинські новини

Деталі: Як розповів начальник обласного управління поліції Юрій Крошко, до операції залучили антитерористичний центр СБУ. З його слів у автобусі забарикадувався чоловік, який і здійснював постріли. 

Поліція повідомляє, що вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю. 

 

Наразі відомо, що чоловік висунув правоохоронцям свої умови. З ним ведуться перемовини. Із захопником зв'язуються телефоном. Як встановили у поліції на своїй сторінці у соцмережах чоловік постійно пише про дослівно: "Невдоволення системою в Україні".

За словами керівника місцевої поліції, чоловік опублікував у соцмережах пост з невдоволенням системою, уточнених вимог та претензій зловмисник не висуває. Поліціянти ведуть перемовини та намагаються обмежити доступ цивільних у центральну частину міста.

До мешканців та гостей міста звертаються з проханням поставитись із розумінням та заради власної безпеки не йти та не їхати у центр Луцька.

Близько 10:10 у центрі пролунала автоматна черга.

На склі автобуса видно сліди від куль.

В Службі безпекии України УП повідомили, що це не навчання.

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Теми: ЛуцькЗемлянитероризмполіціяСБУ
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