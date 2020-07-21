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В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция

Вторник, 21 июля 2020, 10:41
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
Суспільне

В центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в автобусе Берестечко-Красниловка с заложниками.

Источник: Суспильне, полиция Волыни, Волинські новини

Детали: Как рассказал начальник областного управления полиции Юрий Крошко к операции привлекли антитеррористический центр СБУ. По его словам в автобусе забаррикадировался мужчина, который и осуществлял выстрелы. 

Полиция сообщает, что утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.

 

Известно, что человек выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры. С захватчиком связываются по телефону. Как установили в полиции на своей странице в соцсетях человек постоянно пишет о дословно: "Недовольство системой в Украине".

По словам руководителя местной полиции, мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой, уточненных требований и претензий злоумышленник не выдвигает. Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.

К жителям и гостям города обращаются с просьбой отнестись с пониманием и ради собственной безопасности не идти и не ехать в центр Луцка.

Около 10:10 в центре раздалась автоматная очередь.

На стеклах автобуса видны следы от пуль.

В Службе безопасности УП сообщили, что это не учения.

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Темы: ЛуцкЗемлянетерроризмполицияСБУ
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