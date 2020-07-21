Тероризму немає місця в Україні: Зеленський привітав звільнення заручників
Президент Володимир Зеленський привітав українців із успішним звільненням заручників у Луцьку.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично – за їхні життя. Ми всі переживали й стежили за розвитком подій, напрацьовували плани та змінювали їх з огляду на ситуацію.
Життя людини – найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні".
Деталі: Зеленський виконав умову терориста та записав відео, яке вимагав чоловік.
Після того, як силовики затримали терориста та вивели заручників, відео зникло з Facebook-сторінки президента.
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Передісторія:
- Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
- Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
- Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.
- Пізніше захопленим в автобусі людям у Луцьку вдалося передати воду.
- Спочатку поліція звільнила трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист.
- Після 21:40 терориста затримали.