Тероризму немає місця в Україні: Зеленський привітав звільнення заручників

Президент Володимир Зеленський привітав українців із успішним звільненням заручників у Луцьку.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично – за їхні життя. Ми всі переживали й стежили за розвитком подій, напрацьовували плани та змінювали їх з огляду на ситуацію.

Життя людини – найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні".

Деталі: Зеленський виконав умову терориста та записав відео, яке вимагав чоловік.

Після того, як силовики затримали терориста та вивели заручників, відео зникло з Facebook-сторінки президента.

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