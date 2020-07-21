Поліція ідентифікувала терориста в Луцьку, стали відомі його вимоги

Поліція встановила особу чоловіка, який захопив заручників у Луцьку, він висунув нечіткі вимоги.

Джерело: очільник ГУНП Волині Юрій Крошко, якого цитує поліція та "Волинські новини", СБУ

Пряма мова: "Вимоги опубліковані, але не містять конкретики. Чоловік незадоволений ситуацією в країні. Особа встановлена, ведуть переговори.



Вимоги - набір фраз до правоохоронних органів, державних служб. Судячи з голосу, він не є п‘яним. Інформації про те, що це воїн АТО немає. Інформації постраждалих немає".

Деталі: В мікроблозі Twitter, створеному в липні 2020 року особа, яка називає себе Максим Плохой, вітає усіх з днем антисистеми і заявляє, що "держава – це перший терорист".

Він нібито вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, еспрезидент Петро Порошенко, записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони – терористи в законі.

У повідомленнях ідеться також, що чоловік нібито заклав бомбу ще десь у місті.

СБУ закликає усіх жителів Луцька для власної безпеки залишатись вдома чи на робочих місцях.

За даними поліції, автобус виїжджав з Луцька, коли його захопили. Частину пасажирів уже ідентифікували, в них вимкнені телефони.



Поліція повідомляла про 2 десятка заручників, в СБУ кажуть про 10.

Пряма мова Крошка: "Зараз проводяться оперативні заходи, прибув спецназ, є співробітники поліції, які здатні виконати завдання щодо знешкодження злочинців".