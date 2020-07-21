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Полиция идентифицировала террориста в Луцке, стали известны его требования

Вторник, 21 июля 2020, 12:38

Полиция установила личность мужчины, захватившего заложников в Луцке, он выдвинул нечеткие требования.

Источник: глава ГУНП Волыни Юрий Крошко, которого цитирует полиция и "Волинські новини", СБУ

Прямая речь: "Требования опубликованы, но не содержат конкретики. Мужчина недоволен ситуацией в стране. Лицо установлено, ведутся переговоры.

Требования - набор фраз в правоохранительных органах, государственных службах. Судя по голосу, он не пьян. Информации о том, что это воин АТО нет. Информации о пострадавших нет".

Детали: В микроблоге Twitter, созданном в июле 2020 года, человек, называющий себя Максим Плохой, и поздравляет всех с днем ​​антисистемы и заявляет, что "государство - это первый террорист".

Он якобы требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, экс-президент Петр Порошенко, записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

 
на видео в аккаунте с требованиями человек, называющий себя Максим Плохой, выглядит так

В сообщениях говорится, что человек якобы заложил бомбу еще где-то в городе.

СБУ призывает всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах.

По данным полиции, автобус выезжал из Луцка, когда его захватили. Часть пассажиров идентифицирована, у них выключены телефоны.

Полиция сообщала о 2 десятках заложников, в СБУ говорят о 10.

Прямая речь Крошко: "Сейчас проводятся оперативные мероприятия, прибыл спецназ, есть сотрудники полиции, которые способны выполнить задачи по обезвреживанию преступников".

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Темы: ЛуцктерроризмЗемляне


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