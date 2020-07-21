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Зеленський: РФ "не проти" нормандської зустрічі в Берліні, очікуємо дату

Вівторок, 21 липня 2020, 14:09

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія "не проти" зустрічі у нормандському форматі в Берліні і зараз Україна очікує на дату її проведення. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава української держави заявив на спільному брифінгу з президенткою Швейцарії у Києві у вівторок. 

"Зараз ми розуміємо, що в принципі у нас є підтвердження з німецької сторони, французької сторони. І є погодження, що РФ теж не проти зустрічатися. Тому що всі розуміють, як важливо для нас зустрічатися у цьому форматі", - сказав Зеленський. 

"Тому ми найближчим часом очікуємо дату зустрічі в нормандському форматі", - додав він. 

Нагадаємо, остання зустріч лідерів у нормандському форматі відбулася у Парижі 9 грудня 2019 року.

На початку червня глава МЗС Німеччини Гайко Маас зазначав, що терміни проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки" будуть залежати від подальшої епідеміологічної ситуації у світі

3-го липня в Берліні відбулися переговори на рівні політичних радників лідерів держав-учасниць нормандського формату. В ОП заявили, що Україна, Франція та Німеччина на зустрічі продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі, а Росія взяла паузу.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗеленськийнормандський формат
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