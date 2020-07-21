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Зеленский: РФ "не против" нормандской встречи в Берлине, ожидаем дату

Вторник, 21 июля 2020, 14:09

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия "не против" встречи в нормандском формате в Берлине и сейчас Украина ожидает дату ее проведения.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава украинского государства заявил на совместном брифинге с президентом Швейцарии в Киеве во вторник.

"Сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, французской стороны. И есть согласования, что РФ тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как важно для нас встречаться в этом формате", - сказал Зеленский.

"Поэтому мы в ближайшее время ожидаем дату встречи в нормандском формате", - добавил он.

Напомним, последняя встреча лидеров в нормандском формате состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.

В начале июня глава МИД Германии Хайко Маас отмечал, что сроки проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" будут зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации в мире.

3 июля в Берлине состоялись переговоры на уровне политических советников лидеров государств-участников нормандского формата. В ОП заявили, что Украина, Франция и Германия на встрече продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых в Париже, а Россия взяла паузу.

Темы: РосcияЗеленскийнормандский формат
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