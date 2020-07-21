ОПЗЖ та частина "слуг" оскаржують створення НАБУ в Конституційному суді
Вівторок, 21 липня 2020, 21:41
Півсотні народних депутатів у вівторок, 21 липня, звернулись до Конституційного суду з поданням щодо конституційності створення Національного антикорупційного бюро.
Джерело: пресслужба Конституційного суду
Дослівно: До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Конституції України окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
Деталі: Позивач вважає, що положення закону не відповідають низці статей Конституції.
Наразі подання "на розгляді суду". З текстом подання можна ознайомитися на сайті суду.
Під поданням підписалися нардепи ОПЗЖ та декілька "Слуг народу" з групи олігарха Ігоря Коломойського.
Нагадаємо:
- НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що бюро рухається до оголошення підозр у справі Приватбанку.
Українська правда