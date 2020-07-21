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ОПЗЖ та частина "Слуг народу" оскаржують створення НАБУ в Конституційному суді

Вівторок, 21 липня 2020, 21:41

Півсотні народних депутатів у вівторок, 21 липня, звернулись до Конституційного суду з поданням щодо конституційності створення Національного антикорупційного бюро.

Джерело: пресслужба Конституційного суду

Дослівно: До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Конституції України окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Деталі: Позивач вважає, що положення закону не відповідають низці статей Конституції.

Наразі подання "на розгляді суду". З текстом подання можна ознайомитися на сайті суду.

Під поданням підписалися нардепи ОПЗЖ та декілька "Слуг народу" з групи олігарха Ігоря Коломойського.

Нагадаємо:

  • НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • Директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що бюро рухається до оголошення підозр у справі Приватбанку.

Українська правда
Теми: НАБУОПЗЖ


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