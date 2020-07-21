Півсотні народних депутатів у вівторок, 21 липня, звернулись до Конституційного суду з поданням щодо конституційності створення Національного антикорупційного бюро.

Джерело: пресслужба Конституційного суду

Дослівно: До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Конституції України окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Деталі: Позивач вважає, що положення закону не відповідають низці статей Конституції.

Наразі подання "на розгляді суду". З текстом подання можна ознайомитися на сайті суду.

Під поданням підписалися нардепи ОПЗЖ та декілька "Слуг народу" з групи олігарха Ігоря Коломойського.

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