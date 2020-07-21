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ОПЗЖ и часть "слуг" оспаривают создание НАБУ в Конституционном суде

Вторник, 21 июля 2020, 21:41
ОПЗЖ и часть слуг оспаривают создание НАБУ в Конституционном суде

Полсотни народных депутатов во вторник, 21 июля, обратились в Конституционный суд с представлением о конституционности создания Национального антикоррупционного бюро.

Источник: пресс служба Конституционного суда

Дословно: В Конституционный Суд поступило конституционное представление относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Детали: Истец считает, что положения закона не соответствуют ряду статей Конституции.

Сейчас представление "на рассмотрении суда".

Под представлением подписались нардепы ОПЗЖ и несколько "Слуг народа" из группы олигарха Игоря Коломойского.

Напомним:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка.

Украинская правда
Темы: НАБУОПЗЖ
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