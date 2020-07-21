ОПЗЖ и часть "Слуг народа" оспаривают создание НАБУ в Конституционном суде
Вторник, 21 июля 2020, 21:41
Полсотни народных депутатов во вторник, 21 июля, обратились в Конституционный суд с представлением о конституционности создания Национального антикоррупционного бюро.
Источник: пресс служба Конституционного суда
Дословно: В Конституционный Суд поступило конституционное представление относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
Детали: Истец считает, что положения закона не соответствуют ряду статей Конституции.
Сейчас представление "на рассмотрении суда".
Под представлением подписались нардепы ОПЗЖ и несколько "Слуг народа" из группы олигарха Игоря Коломойского.
Напомним:
- НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка.
Украинская правда