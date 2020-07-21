Полсотни народных депутатов во вторник, 21 июля, обратились в Конституционный суд с представлением о конституционности создания Национального антикоррупционного бюро.

Источник: пресс служба Конституционного суда

Дословно: В Конституционный Суд поступило конституционное представление относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Детали: Истец считает, что положения закона не соответствуют ряду статей Конституции.

Сейчас представление "на рассмотрении суда".

Под представлением подписались нардепы ОПЗЖ и несколько "Слуг народа" из группы олигарха Игоря Коломойского.

Напомним: