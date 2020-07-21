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О чем фильм "Земляне", который приказал смотреть Зеленский

Вторник, 21 июля 2020, 22:13

Документальный фильм "Земляне" был снят в 2005 году режиссером-зоозащитником Шоном Монсон.

Закадровый текст читает Хоакин Феникс (фильм "Джокер"). Саундтрек для фильма написал музыкант Моби.

Полтора часа авторы фильма рассказывают о страданиях животных, их эксплуатации в сфере моды, промышленности, а также медицинских исследований. Значительная часть кадров, по заявлениям дистрибьюторов, снята скрытой камерой.

Фильм "Земляне" был снят компанией Nation Earth и стал первым ее проектом. Впоследствии это превратилось в трилогию. Компания продолжила "Земляне" еще двумя частями – "Единство" и "Существа", работа над последней еще идет.

В этом году Nation Earth также выпустил короткометражный фильм "Хранители жизни", посвященный проблеме лесных пожаров и климатических изменений. Там Хоакин Феникс сыграл врача.

Фильм не рекомендуют смотреть детям до 18 лет, беременным женщинам и людям с неустойчивой психикой.

EARTHLINGS 10 YEAR ANNIVERSARY EDITION from NATIONEARTH on Vimeo.

История создания фильма "Земляне" такая. В 1999 году писатель, продюсер и режиссер Шон Монсон начал работу над серией рекламных роликов о стерилизации домашних животных. Кадры, снятые тогда в приютах возле Лос-Анджелеса, сильно повлияли на мужчину. Вскоре это перетекло в проект "Земляне".

По словам авторов фильма, его создание заняло 6 лет из-за того, что получать материал "в этих прибыльных отраслях" было сложно. Сначала дистрибьюторы игнорировали "Земляне" и говорили Монсону, что проект "никогда не увидит свет и его следует замести под ковер".

 

Филь был переведен на более чем 40 языков, получил несколько наград. В частности, на Artivist Film Festival, посвященном активизму в кинопроизводстве, Бостонском кинофестивале и фестивали в Сан-Диего

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский записал видео, которое требовал человек, который с утра удерживает заложников в Луцке.

После того, как силовики задержали террориста и вывели заложников, видео исчезло с Facebook-страницы Зеленского.

Напомним: С утра 21 июля 44 ранее судимый мужчина удерживал в заложниках пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям: признать, что государство является "первым террористом в стране". Также злоумышленник требовал, чтобы президент Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне", который террорист заставил смотреть и заложников.

Знать больше: Терроризм в центре города. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки в Луцке

Украинская правда
Темы: ЛуцкЗемляне


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