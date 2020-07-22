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У центрі Києва вибухнув BMW X5: згоріли два авто

Середа, 22 липня 2020, 15:22
У центрі Києва вибухнув BMW X5: згоріли два авто
Фото ДСНС

По обіді 22 липня на вулиці Великій Васильківській у центрі столиці вибухнув і загорівся автомобіль BMW Х5, у результаті займання згоріли дві машини.

Джерело: очевидець Олександр Демченко у Facebook, голова поліції Києва Андрій Крищенко у коментарі "Українській правді", пресофіцер ГУ ДСН у Києві Олександр Макушенко у коментарі "УП"

Дослівно очевидець: "Біля Палацу Україна у Києві щойно вибухнув та згорів автомобіль".

Пряма мова Крищенка: "Є повідомлення, що загорівся автомобіль БМВ Х5 на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі. Наразі на місці працюють поліцейські.

У нас поки немає інформації про причину пожежі. Вибухи, якщо там були, то, можливо, це вибухала резина, гумові колеса. Причину пожежі нам  встановлять працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці наразі вилучають записи з камер відеонагляду, опитують свідків.

Під час події ніхто не постраждав".

Деталі: Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва, у результаті пожежі згоріли два автомобілі.

За словами пресофіцера Олександра Макушенка, дзвінок про займання двох авто на вулиці Великій Васильківській, 114 надійшов о 14:49, о 14:59 рятувальники локалізували пожежу, а о 15:01 – ліквідували.

На місці працювало 10 пожежників та 2 одиниці техніки.   

 
Фото ДСНС

Згоріли автомобілі BMW та Тойота. 

 
фото ДСНС 

За словами Крищенка, у зв’язку з нещодавніми подіями у столиці (вибух біля метро "Шулявська" 17 липня та закладена вибухівка на ринку "Мінський"  21 липня – ред.), поліція посилила заходи безпеки у місті.

Для цього задіяли додаткові наряди поліції та понад сотню військовослужбовці Нацгвардії.

Правоохоронці посилено патрулюють вулиці міста, місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв’язки, станції метро, вокзали.

Крищенко також пояснив, що 21 липня поліція закликала громадян повідомляти про всі небезпечні предмети, і, ймовірно, саме тому 22 липня зросла кількість повідомлень про виявлені підозрілі валізи та пакети – зокрема, за середу було уже три таких повідомлення. Правоохоронці виїжджали на усі виклики, проводили перевірки, але небезпечних предметів не виявили.

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвибухавто
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