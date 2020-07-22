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В центре Киева взорвался BMW X5: згорели два авто

Среда, 22 июля 2020, 15:22
Фото ГСЧС

После обеда 22 июля на улице Большой Васильковской в центре столицы взорвался и загорелся автомобиль BMW Х5, в результате сгорели две машины.

Источник: очевидец Александр Демченко в Facebook, глава полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии "Украинской правде", песс-офицер ГУ ГСЧС в Киеве Александр Макушенко в комментарии УП

Дословно очевидец: "Возле Дворца Украина в Киеве только взорвался и сгорел автомобиль".

Прямая речь Крищенко: "Есть сообщение, что загорелся автомобиль БМВ Х5 на улице Большой Васильковской в Голосеевском районе. Сейчас на месте работают полицейские.

У нас пока нет информации о причине пожара. Взрывы, если там были, может быть, это взрывалась резина, резиновые колеса. Причину пожара нам установят работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители сейчас изымают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей.

Во время происшествия никто не пострадал".

Детали: Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева, в результате пожара сгорели два автомобиля.

По словам пресс-офицера Александра Макушенко, звонок о возгорании двух авто на улице Большой Васильковской, 114 поступил в 14:49, в 14:59 спасатели локализовали пожар, а в 15:01 – ликвидировали.

На месте работало 10 пожарных и 2 единицы техники. 

 
Фото гсчс

Сгорели автомобили BMW и Toyota. 

 
Фото ГСЧС

По словам Крищенко, в связи с недавними событиями в столице (взрыв возле метро "Шулявская" 17 июля и заложенная взрывчатка на рынке "Минский" 21 июля – ред.), полиция усилила меры безопасности в городе.

Для этого задействовали дополнительные наряды полиции и более сотни военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители усиленно патрулируют улицы города, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, ​​вокзалы.

Крищенко также пояснил, что 21 июля полиция призвала граждан сообщать обо всех опасных предметах, и вероятно поэтому 22 июля возросло количество сообщений об обнаруженных подозрительных чемоданах и пакетах – в частности, за среду было уже три таких сообщения. Правоохранители выезжали на все вызовы, проводили проверки, но опасных предметов не обнаружили.

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: Киеввзрывавто


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