В центре Киева взорвался BMW X5: згорели два авто
После обеда 22 июля на улице Большой Васильковской в центре столицы взорвался и загорелся автомобиль BMW Х5, в результате сгорели две машины.
Источник: очевидец Александр Демченко в Facebook, глава полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии "Украинской правде", песс-офицер ГУ ГСЧС в Киеве Александр Макушенко в комментарии УП
Дословно очевидец: "Возле Дворца Украина в Киеве только взорвался и сгорел автомобиль".
Прямая речь Крищенко: "Есть сообщение, что загорелся автомобиль БМВ Х5 на улице Большой Васильковской в Голосеевском районе. Сейчас на месте работают полицейские.
У нас пока нет информации о причине пожара. Взрывы, если там были, может быть, это взрывалась резина, резиновые колеса. Причину пожара нам установят работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Правоохранители сейчас изымают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей.
Во время происшествия никто не пострадал".
Детали: Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева, в результате пожара сгорели два автомобиля.
По словам пресс-офицера Александра Макушенко, звонок о возгорании двух авто на улице Большой Васильковской, 114 поступил в 14:49, в 14:59 спасатели локализовали пожар, а в 15:01 – ликвидировали.
На месте работало 10 пожарных и 2 единицы техники.
Сгорели автомобили BMW и Toyota.
По словам Крищенко, в связи с недавними событиями в столице (взрыв возле метро "Шулявская" 17 июля и заложенная взрывчатка на рынке "Минский" 21 июля – ред.), полиция усилила меры безопасности в городе.
Для этого задействовали дополнительные наряды полиции и более сотни военнослужащих Нацгвардии.
Правоохранители усиленно патрулируют улицы города, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, вокзалы.
Крищенко также пояснил, что 21 июля полиция призвала граждан сообщать обо всех опасных предметах, и вероятно поэтому 22 июля возросло количество сообщений об обнаруженных подозрительных чемоданах и пакетах – в частности, за среду было уже три таких сообщения. Правоохранители выезжали на все вызовы, проводили проверки, но опасных предметов не обнаружили.
Предыстория:
- 17 июля около 20 часов в мусорной урне у входа на станцию метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека.
- 22-летнего студента, который получил множественные травмы ног и находился в тяжелом состоянии, прооперировали.
- 21 липня на рынке "Минский", что в Оболонском районе столицы, обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.