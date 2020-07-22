Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Киева взорвался BMW X5: згорели два авто

Среда, 22 июля 2020, 15:22
В центре Киева взорвался BMW X5: згорели два авто
Фото ГСЧС

После обеда 22 июля на улице Большой Васильковской в центре столицы взорвался и загорелся автомобиль BMW Х5, в результате сгорели две машины.

Источник: очевидец Александр Демченко в Facebook, глава полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии "Украинской правде", песс-офицер ГУ ГСЧС в Киеве Александр Макушенко в комментарии УП

Дословно очевидец: "Возле Дворца Украина в Киеве только взорвался и сгорел автомобиль".

Прямая речь Крищенко: "Есть сообщение, что загорелся автомобиль БМВ Х5 на улице Большой Васильковской в Голосеевском районе. Сейчас на месте работают полицейские.

У нас пока нет информации о причине пожара. Взрывы, если там были, может быть, это взрывалась резина, резиновые колеса. Причину пожара нам установят работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители сейчас изымают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей.

Во время происшествия никто не пострадал".

Детали: Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева, в результате пожара сгорели два автомобиля.

По словам пресс-офицера Александра Макушенко, звонок о возгорании двух авто на улице Большой Васильковской, 114 поступил в 14:49, в 14:59 спасатели локализовали пожар, а в 15:01 – ликвидировали.

На месте работало 10 пожарных и 2 единицы техники. 

 
Фото гсчс

Сгорели автомобили BMW и Toyota. 

 
Фото ГСЧС

По словам Крищенко, в связи с недавними событиями в столице (взрыв возле метро "Шулявская" 17 июля и заложенная взрывчатка на рынке "Минский" 21 июля – ред.), полиция усилила меры безопасности в городе.

Для этого задействовали дополнительные наряды полиции и более сотни военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители усиленно патрулируют улицы города, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, ​​вокзалы.

Крищенко также пояснил, что 21 июля полиция призвала граждан сообщать обо всех опасных предметах, и вероятно поэтому 22 июля возросло количество сообщений об обнаруженных подозрительных чемоданах и пакетах – в частности, за среду было уже три таких сообщения. Правоохранители выезжали на все вызовы, проводили проверки, но опасных предметов не обнаружили.

Предыстория:

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киеввзрывавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: