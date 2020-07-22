Адвокат отримав 10 років в'язниці за крадіжку 6 млн гривень у свого клієнта

Шевченківський районний суд Києва присудив 10 років ув’язнення адвокату за крадіжку 6 мільйонів гривень свого клієнта.

Джерело: Повідомлення Офісу генеральної прокуратури

Дослівно: "У суді прокурорами доведено, що обвинувачений протягом десяти років надавав потерпілому правову допомогу та володів інформацією щодо його майнового стану.

Наприкінці квітня 2016 року адвокат, залучивши довірену особу клієнта, яка мала ключі та доступ до індивідуальних банківських сейфів, в яких зберігались особисті грошові кошти потерпілого, діючи умисно, за попередньою змовою, вони заволоділи понад 6 млн грн".

Деталі: Водночас, співучасника злочину засуджено за ч. 5 ст. 185 КК України вироком Шевченківського районного суду м. Києва у 2017 році.