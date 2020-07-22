Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Адвокат получил 10 лет тюрьмы за кражу 6 млн гривен у своего клиента

Среда, 22 июля 2020, 18:59

Шевченковский районный суд Киева приговорил 10 лет заключения адвокату за кражу 6 млн гривен своего клиента.

Источник: Сообщение Офиса Генеральной прокуратуры

Дословно: "В суде прокурорами доказано, что обвиняемый в течение десяти лет оказывал пострадавшему правовую помощь и владел информацией о его имущественном положении.

В конце апреля 2016 адвокат, привлекая доверенное лицо клиента, у которого были ключи и доступ к индивидуальному банковскому сейфу, в которых хранились личные денежные средства потерпевшего, действуя умышленно, по предварительному сговору, завладели более 6 млн грн".

Детали: В то же время, соучастник преступления осужден по ч. 5 ст. 185 УК Украины приговором Шевченковского районного суда г. Киева в 2017 году.

Темы: криминалправо


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 23 июля: полтавский теракт, поджог дома активиста

Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

"Плевок в глаза фанам": ульрас Динамо отреагировали на назначение Луческу

Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

видео60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

фотоСБУ разоблачила банду "Князя", которая терроризировала три области

Все новости...
криминал
В Киеве нашли мертвым руководителя "Дома милосердия"
Полицейский подошел к захваченному в Луцке автобусу и передал воду заложникам
Экс-руководителю "Укравтодора" Новаку вручили украинское подозрение
Последние новости
08:56
Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи
08:48
Парламент Хорватии утвердил новое правительство
08:39
В Словакии после 18-часовых дебатов провалился вотум недоверия премьеру
08:06
Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию
08:00
Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина
07:10
ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых
06:13
Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
04:59
Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются
03:51
На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных
02:56
Конгресс США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Все новости...