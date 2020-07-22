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Адвокат получил 10 лет тюрьмы за кражу 6 млн гривен у своего клиента

Среда, 22 июля 2020, 18:59
Адвокат получил 10 лет тюрьмы за кражу 6 млн гривен у своего клиента

Шевченковский районный суд Киева приговорил 10 лет заключения адвокату за кражу 6 млн гривен своего клиента.

Источник: Сообщение Офиса Генеральной прокуратуры

Дословно: "В суде прокурорами доказано, что обвиняемый в течение десяти лет оказывал пострадавшему правовую помощь и владел информацией о его имущественном положении.

В конце апреля 2016 адвокат, привлекая доверенное лицо клиента, у которого были ключи и доступ к индивидуальному банковскому сейфу, в которых хранились личные денежные средства потерпевшего, действуя умышленно, по предварительному сговору, завладели более 6 млн грн".

Детали: В то же время, соучастник преступления осужден по ч. 5 ст. 185 УК Украины приговором Шевченковского районного суда г. Киева в 2017 году.

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Темы: криминалправо
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