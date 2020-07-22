Окупанти поранили ще одного бійця ЗСУ

22 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я – задовільний.

Нагадаємо: Протягом 22 липня внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників отримали поранення.

Тим часом у ТКГ домовилися про повне припинення вогню з 27 липня.