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Окупанти поранили ще одного бійця ЗСУ

Середа, 22 липня 2020, 23:52
Окупанти поранили ще одного бійця ЗСУ

22 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я – задовільний.

Нагадаємо: Протягом 22 липня внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників отримали поранення.

Тим часом у ТКГ домовилися про повне припинення вогню з 27 липня.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійнаокупаціяЗбройні сили
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