Окупанти поранили ще одного бійця ЗСУ
Середа, 22 липня 2020, 23:52
22 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я – задовільний.
Нагадаємо: Протягом 22 липня внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників отримали поранення.
Тим часом у ТКГ домовилися про повне припинення вогню з 27 липня.
Українська правда