Оккупанты ранили еще одного бойца ВСУ
Среда, 22 июля 2020, 23:52
22 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.
Источник: штаб ООС
Детали: У населенного пункта Пищевик противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное.
Напомним: В течение 22 июля в результате вражеских обстрелов двое защитников получили ранения.
Тем временем в ТКГ договорились о полном прекращении огня с 27 июля.
Украинская правда