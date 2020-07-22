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Оккупанты ранили еще одного бойца ВСУ

Среда, 22 июля 2020, 23:52

22 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: У населенного пункта Пищевик противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное.

Напомним: В течение 22 июля в результате вражеских обстрелов двое защитников получили ранения.

Тем временем в ТКГ договорились о полном прекращении огня с 27 июля.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойнаоккупацияВооруженные силы


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