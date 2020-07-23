Лісова пожежа на Луганщині: загрози населеним пунктам немає

Станом на 21:00 відкритого вогню на території Трьохізбенського лісництва немає, водночас досі тліє суха трава. Загоряння населеним пунктам не загрожує.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 21:00 відкритого вогню немає, спостерігається тління сухої трави, чагарників та деревини на території Трьохізбенського лісництва.

Загрози населеним пунктам немає. Обстрілів та детонації вибухонебезпечних предметів на місці пожежі не спостерігається".

Деталі: Рятувальники зосередили свої сили по периметру пожежі. Також надзвичайники обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Загалом до ліквідацію вогню залучено 116 осіб та 31 одиниць техніки. Також сформовано резерв сил ДСНС у кількості 106 осіб та 20 одиниць техніки.

Що передувало: Внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.

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