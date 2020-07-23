Лесной пожар в Луганской области: угрозы населенным пунктам нет

По состоянию на 21:00 открытого огня на территории Трехизбенского лесничества нет, вместе с тем до сих пор тлеет сухая трава. Возгорание населенным пунктам не угрожает.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 21:00 открытого огня нет, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории Трехизбенского лесничества.

Угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается".

Детали: Спасатели сосредоточили свои силы по периметру пожара. Также чрезвычайники обследуют территории на наличие взрывоопасных предметов.

Всего к ликвидации огня привлечено 116 человек и 31 единиц техники. Также сформирован резерв сил ГСЧС в количестве 106 человек и 20 единиц техники.

Что предшествовало: В результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Напомним: