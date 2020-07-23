Лесной пожар в Луганской области: угрозы населенным пунктам нет
По состоянию на 21:00 открытого огня на территории Трехизбенского лесничества нет, вместе с тем до сих пор тлеет сухая трава. Возгорание населенным пунктам не угрожает.
Источник: ГСЧС
Дословно: "По состоянию на 21:00 открытого огня нет, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории Трехизбенского лесничества.
Угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается".
Детали: Спасатели сосредоточили свои силы по периметру пожара. Также чрезвычайники обследуют территории на наличие взрывоопасных предметов.
Всего к ликвидации огня привлечено 116 человек и 31 единиц техники. Также сформирован резерв сил ГСЧС в количестве 106 человек и 20 единиц техники.
Что предшествовало: В результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.
Напомним:
- 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 гектаров.
- Вследствие пожара погибли 5 человек. В больницы попали 22 человека, среди них есть дети. Также было уничтожено 24 здания и 59 получили тяжелые повреждения.