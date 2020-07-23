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Окупанти в Криму попереджають, що вдруге не випустять на материк

Четвер, 23 липня 2020, 02:55

Окупаційна влада на Кримському півострові зачитує окремим категоріям осіб, які перетинають адмінмежу із материковою Україною, попередження про відмову у повторному виїзді з півострова. 

Джерело: заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у facebook

Деталі: Як йдеться в опублікованому "сповіщенні", особі, що виїзджає із "території" Росії у повторному виїзді буде відмовлено. 

Інформації про те, кому саме вручають такі "сповіщення", немає. 

Водночас, нещодавно Верховна Рада схвалила закон, який дозволяє абітурієнтам із тимчасового окупованого Криму та Донбасу вступити до будь-якого українського ЗВО.

Що передувало: Прикордонники РФ почали штрафувати кримчан за спробу перетнути адмінкордон з окупованим Кримом за українським паспортом.

Читати також:  Back in the USSR. Як змінюється Крим під російською окупацією. Спецпроєкт

"Ми вчили мову, але приховували це". Як учні з окупації вступають у виші і чому в цьому немає "зради".

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Кримкордон


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