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Оккупанты в Крыму предупреждают, что могут второй раз не выпустить на материк

Четверг, 23 июля 2020, 02:55
Оккупанты в Крыму предупреждают, что могут второй раз не выпустить на материк

Оккупационная власть на Крымском полуострове зачитывает отдельным категориям лиц, пересекающих админграницу с материковой Украиной, предупреждение об отказе в повторном выезде с полуострова.

Источник: заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров в facebook

Детали: Как говорится в опубликованном "уведомлении", лицу, которое выезжает с "территории" России в повторном выезде будет отказано.

Информации о том, кому именно вручают такие "уведомления", нет.

В то же время, недавно Верховная Рада приняла закон, который позволяет абитуриентам с временно оккупированного Крыма и Донбасса вступить в любое украинское ЗВО.

Что предшествовало: Пограничники РФ начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу с оккупированным Крымом по украинскому паспорту.

Читать также: Back in the USSR. Как меняется Крым под российской оккупацией. Спецпроект

"Мы учили язык, но скрывали это". Как ученики с оккупации вступают в вузы и почему в этом нет "измены".

Напомним: 

Украинская правда
Темы: Крымграница
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