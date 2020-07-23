Оккупанты в Крыму предупреждают, что могут второй раз не выпустить на материк

Оккупационная власть на Крымском полуострове зачитывает отдельным категориям лиц, пересекающих админграницу с материковой Украиной, предупреждение об отказе в повторном выезде с полуострова.

Источник: заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров в facebook

Детали: Как говорится в опубликованном "уведомлении", лицу, которое выезжает с "территории" России в повторном выезде будет отказано.

Информации о том, кому именно вручают такие "уведомления", нет.

В то же время, недавно Верховная Рада приняла закон, который позволяет абитуриентам с временно оккупированного Крыма и Донбасса вступить в любое украинское ЗВО.

Что предшествовало: Пограничники РФ начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу с оккупированным Крымом по украинскому паспорту.

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"Мы учили язык, но скрывали это". Как ученики с оккупации вступают в вузы и почему в этом нет "измены".

Напомним: