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СБУ затримала експравоохоронця, якого бойовики звинуватили у вбивстві Захарченка

Четвер, 23 липня 2020, 09:54
СБУ затримала експравоохоронця, якого бойовики звинуватили у вбивстві Захарченка
Фото canalcienciascriminais.com.br

Служба безпеки України затримала колишнього співробітника правоохоронних органів Андрія Байдалу, якого бойовики звинуватили у вбивстві ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченко.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді", РБК-Україна з посилання на відповідь на запит від СБУ

Дослівно відповідь на запит: "Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру запитуваному громадянину (Байдалі – ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене групою осіб) ККУ, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Деталі: В СБУ "Українській правді" також підтвердили факт затримання, але подробиць не повідомили.

"РБК-Україна" також повідомляє, що у співробітників розвідки Міноборони 8 липня пройшли обшуки.  

Передісторія:

  • У червні 2019 року російські ЗМІ поширили інформацію про те, що бойовики так званої "Донецької народної республіки" назвали організаторами вбивства свого ватажка Олександра Захарченка агентів нібито під керівництвом співробітника департаменту контррозвідки СБУ Андрія Байдали.
  • Захарченко загинув 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху у ресторані у центрі Донецька. У "ДНР" заявили, що внаслідок вибуху загинули двоє людей, дев'ять – постраждали.

Українська правда

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Теми: СБУДНР
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