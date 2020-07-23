СБУ затримала експравоохоронця, якого бойовики звинуватили у вбивстві Захарченка

Служба безпеки України затримала колишнього співробітника правоохоронних органів Андрія Байдалу, якого бойовики звинуватили у вбивстві ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченко.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді", РБК-Україна з посилання на відповідь на запит від СБУ

Дослівно відповідь на запит: "Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру запитуваному громадянину (Байдалі – ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене групою осіб) ККУ, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Деталі: В СБУ "Українській правді" також підтвердили факт затримання, але подробиць не повідомили.

"РБК-Україна" також повідомляє, що у співробітників розвідки Міноборони 8 липня пройшли обшуки.

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