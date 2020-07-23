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СБУ задержала экс-правоохранителя, которого боевики обвинили в убийстве Захарченко

Четверг, 23 июля 2020, 09:54
Фото canalcienciascriminais.com.br

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого боевики обвинили в убийстве главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде", РБК-Украина со ссылкой на ответ на запрос от СБУ

Дословно ответ на запрос: "Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдала – ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц) УК, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: В СБУ "Украинской правде" также подтвердили факт задержания, но подробностей не сообщили.

"РБК-Украина" также сообщает, что у сотрудников разведки Минобороны 8 июля прошли обыски.

Предыстория:

  • В июне 2019 года российские СМИ распространили информацию о том, что боевики так называемой "Донецкой народной республики" назвали организаторами убийства своего главаря Александра Захарченко агентов якобы под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.
  • Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа 2018 года. Позже в "ДНР" заявили, что в результате взрыва погибли два человека, девять – пострадали.

Украинская правда
Темы: СБУДНР


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