СБУ задержала экс-правоохранителя, которого боевики обвинили в убийстве Захарченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого боевики обвинили в убийстве главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде", РБК-Украина со ссылкой на ответ на запрос от СБУ

Дословно ответ на запрос: "Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдала – ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц) УК, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: В СБУ "Украинской правде" также подтвердили факт задержания, но подробностей не сообщили.

"РБК-Украина" также сообщает, что у сотрудников разведки Минобороны 8 июля прошли обыски.

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