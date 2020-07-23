Полное прекращение огня на Донбассе: в ОБСЕ рассказали детали

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау после встреч ТКГ и ее рабочих групп рассказала, какие меры будут применяться для усиления режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: сайт ОБСЕ

Прямая речь: "Я рада сообщить, что Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.

Я надеюсь, что подтвержденные меры принесут долгожданную тишину в зону конфликта и больше спокойствия гражданскому населению".

Детали: По ее словам, для усиления режима прекращения огня с 00:00 27 июля будет введен:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

ответный огонь в случае наступательных действий (какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления – ред.) допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;

вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Грау отметила, что руководство Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований ОРДЛО должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам.

Содействовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении данных мер будет СММ ОБСЕ.

Грау также добавила, что участники ТКГ подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения в н. п. Золотое и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.

Кроме того, в рабочих группах обсуждались текущие вопросы водоснабжения через линию соприкосновения и юридические предпосылки обеспечения особого статуса ОРДЛО после проведения местных выборов, как предусмотрено Минскими соглашениями.

Что было раньше: 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.