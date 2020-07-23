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Підпал будинку Шабуніна: активісти вимагають відставки Авакова

Четвер, 23 липня 2020, 14:48
Фото поліції

Представники організацій громадянського суспільства вимагають проведення ефективного і незалежного розслідування підпалу будинку очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: заява на сайті Центру прав людини ZMINA

Дослівно: "Змушені констатувати, що Україна залишається небезпечною країною для роботи громадських активістів та правозахисників, а її активні громадяни, які намагаються просувати реформи та протидіяти корупції, часто змушені платити за це безпекою, здоров’ям і навіть своїм життям, як це сталось із Катериною Гандзюк".

Деталі: З огляду на це представники понад 3 десятків організацій громадянського суспільства вимагають:

  • від Національної поліції та органів прокуратури – розслідувати напад на будинок Шабуніна, встановити виконавців і замовників; надати державну охорону Шабуніну та його родині; розслідувати напади на інших антикорупційних активістів в Україні.
  • від Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів – взяти під контроль розслідування підпалу будинку Шабуніна.
  • від президента Володимира Зеленського – публічно засудити напади на Шабуніна та інших антикорупційних активістів в Україні; взяти під особистий контроль розслідування усіх цих справ.
  • від ВР та президента – відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова як особу, яка "персонально відповідає за саботування реформи поліції та систематичну безкарність у розслідуванні нападів на громадських активістів в Україні протягом останніх 6 років".

Що було раніше: Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили, минулося без жертв. Співзасновник ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявляє, що на місці пожежі у будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна знайшли залишки вибухівки. У поліції підтвердити чи спростувати цю інформацію не змогли.

Передісторія:

  • У 2019 році правозахисники зафіксували 83 випадки переслідування громадських активістів в Україні, 29 із яких стосувалися активістів, що протистоять корупції, організованій злочинності та незаконній забудові.
  • Лише за першу половину поточного року ZMINA задокументувала щонайменше 48 випадків нападів і тиску на громадських активістів в Україні, а 12 інцидентів стосувалися безпосередньо антикорупційних активістів.

Українська правда
Теми: ЦПКАваковактивісти


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