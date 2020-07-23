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Поджог дома Шабунина: активисты требуют отставки Авакова

Четверг, 23 июля 2020, 14:48
Поджог дома Шабунина: активисты требуют отставки Авакова
Фото полиции

Представители организаций гражданского общества требуют проведения эффективного и независимого расследования поджога дома руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: заявление на сайте Центра прав человека ZMINA

Дословно: "Вынуждены констатировать, что Украина остается опасной страной для работы общественных активистов и правозащитников, а ее активные граждане, которые пытаются продвигать реформы и противодействовать коррупции, часто вынуждены платить за это безопасностью, здоровьем и даже своей жизнью, как это случилось с Екатериной Гандзюк".

Детали: Учитывая это, представители более 3 десятков организаций гражданского общества требуют:

  • от Национальной полиции и органов прокуратуры – расследовать нападение на дом Шабунина, установить исполнителей и заказчиков; предоставить государственную охрану Шабунину и его семье; расследовать нападения на других антикоррупционных активистов в Украине.
  • от Временной следственной комиссии Верховной Рады для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов – взять под контроль расследование поджога дома Шабунина.
  • от президента Владимира Зеленского – публично осудить нападение на Шабунина и других антикоррупционных активистов в Украине; взять под личный контроль расследование всех этих дел.
  • от ВР и президента – отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова как лицо, которое "персонально отвечает за саботаж реформы полиции и систематическую безнаказанность в расследовании нападений на общественных активистов в Украине за последние 6 лет".

Что было раньше: Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв. Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк заявляет, что на месте пожара в доме главы ЦПК Виталия Шабунина нашли остатки взрывчатки. В полиции подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли.

Предыстория:

  • В 2019 году правозащитники зафиксировали 83 случая преследования общественных активистов в Украине, 29 из которых касались активистов, противостоящих коррупции, организованной преступности и незаконной застройке.
  • Только за первую половину текущего года ZMINA задокументировала не менее 48 случаев нападений и давления на общественных активистов в Украине, а 12 инцидентов касались непосредственно антикоррупционных активистов.

Украинская правда

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Темы: ЦПКАваковактивисты
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