Поджог дома Шабунина: активисты требуют отставки Авакова

Представители организаций гражданского общества требуют проведения эффективного и независимого расследования поджога дома руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: заявление на сайте Центра прав человека ZMINA

Дословно: "Вынуждены констатировать, что Украина остается опасной страной для работы общественных активистов и правозащитников, а ее активные граждане, которые пытаются продвигать реформы и противодействовать коррупции, часто вынуждены платить за это безопасностью, здоровьем и даже своей жизнью, как это случилось с Екатериной Гандзюк".

Детали: Учитывая это, представители более 3 десятков организаций гражданского общества требуют:

от Национальной полиции и органов прокуратуры – расследовать нападение на дом Шабунина, установить исполнителей и заказчиков; предоставить государственную охрану Шабунину и его семье; расследовать нападения на других антикоррупционных активистов в Украине.

– расследовать нападение на дом Шабунина, установить исполнителей и заказчиков; предоставить государственную охрану Шабунину и его семье; расследовать нападения на других антикоррупционных активистов в Украине. от Временной следственной комиссии Верховной Рады для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов – взять под контроль расследование поджога дома Шабунина.

для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов – взять под контроль расследование поджога дома Шабунина. от президента Владимира Зеленского – публично осудить нападение на Шабунина и других антикоррупционных активистов в Украине; взять под личный контроль расследование всех этих дел.

– публично осудить нападение на Шабунина и других антикоррупционных активистов в Украине; взять под личный контроль расследование всех этих дел. от ВР и президента – отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова как лицо, которое "персонально отвечает за саботаж реформы полиции и систематическую безнаказанность в расследовании нападений на общественных активистов в Украине за последние 6 лет".

Что было раньше: Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв. Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк заявляет, что на месте пожара в доме главы ЦПК Виталия Шабунина нашли остатки взрывчатки. В полиции подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли.

Предыстория: