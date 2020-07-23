Бойовики двічі обстріляли українські позиції, без втрат
23 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню, втрат у ЗСУ немає.
Джерело: штаб Операції об’єднаних сил
Дослівно: "За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів втрат у лавах Об’єднаних сил немає".
Деталі: Зокрема, на світанку противник відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Передісторія:
- 22 липня російські окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення.
- 22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.