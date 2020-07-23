Бойовики двічі обстріляли українські позиції, без втрат

23 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню, втрат у ЗСУ немає.

Джерело: штаб Операції об’єднаних сил

Дослівно: "За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів втрат у лавах Об’єднаних сил немає".

Деталі: Зокрема, на світанку противник відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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