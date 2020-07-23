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Боевики дважды обстреляли украинские позиции, без потерь

Четверг, 23 июля 2020, 17:32
Боевики дважды обстреляли украинские позиции, без потерь
Фото Минобороны

23 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, потерь в ВСУ нет.

Источник: штаб Операции объединенных сил

Дословно: "За текущие сутки в результате вражеских обстрелов потерь в рядах Объединенных сил нет".

Детали: В частности, на рассвете противник открывал огонь в сторону украинских опорных пунктов вблизи Старогнатовки, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток".

Еще один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север" – неподалеку Причепиловки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелы не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Предыстория: 

  • 22 июля российские оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения.
  • 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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