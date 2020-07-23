Боевики дважды обстреляли украинские позиции, без потерь
23 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, потерь в ВСУ нет.
Источник: штаб Операции объединенных сил
Дословно: "За текущие сутки в результате вражеских обстрелов потерь в рядах Объединенных сил нет".
Детали: В частности, на рассвете противник открывал огонь в сторону украинских опорных пунктов вблизи Старогнатовки, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток".
Еще один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север" – неподалеку Причепиловки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелы не зафиксированы.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Предыстория:
- 22 июля российские оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения.
- 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.