На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных
23 июля от коронавируса вылечились 92 буковинцы.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: В общем болезнь победили 3867 жителей области. В то же время, 23 июля обнаружили 42 новых случая заражения коронавирусjv. Такое количество больных диагностировали во время лабораторного исследования 476 образцов.
"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5485 человек", – подытожил Осачук.
Что предшествовало: 22 июля на Буковине от коронавируса вылечились 87 жителей области, 21 июля – 109 человек.
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Напомним:
- За сутки 22 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 856 людям, выздоровели 828 больных, умерли 17 человек.
- За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 61 851 человека, из них 34 000 человек выздоровели, но 1551 больной умер.