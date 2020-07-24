На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных

23 июля от коронавируса вылечились 92 буковинцы.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В общем болезнь победили 3867 жителей области. В то же время, 23 июля обнаружили 42 новых случая заражения коронавирусjv. Такое количество больных диагностировали во время лабораторного исследования 476 образцов.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5485 человек", – подытожил Осачук.

Что предшествовало: 22 июля на Буковине от коронавируса вылечились 87 жителей области, 21 июля – 109 человек.

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